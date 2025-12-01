Adana'da 15 yeni ambulans hizmete girecek

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Sağlık Bakanlığınca kente tahsis edilen 15 ambulansın 5 Aralık'ta hizmete gireceğini söyledi.

Nacar, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Nacar, sohbet ettiği sağlık personelinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Nacar, ziyaretin ardından AA muhabirine, kentteki 69 acil sağlık istasyonunda 1000'den fazla personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Adana'da biri helikopter olmak üzere 121 ambulansın olduğunu dile getiren Nacar, şöyle konuştu:

"Şehir için acil ihbarlarda olay yerine 10 dakikanın altında ulaşma oranımız yüzde 96, kırsaldaki emsaline 30 dakika içinde ulaşma oranımız yüzde 91 seviyesinde. Bu oranlar Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu oranları daha da iyiye götürmek çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'mız, Adana'ya yeni dönemde hizmet vermesi için 15 ambulans daha göndermiştir. İnşallah ambulanslarımızı 5 Aralık Cuma hizmete alacağız. Böylece kesintisiz, sürekli, sürdürülebilir bir hizmet vermenin önünü açmış, o yapımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz."