Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'da tartıştığı kişinin babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta çıkan kavgada Engin Yıldız'ın (37) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert T. (18) ile bazı tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.Ş, olay günü sanık Mert T. ile nişanlandıklarını söyledi.

Nişanlısıyla anneannesinin yanına giderken sokakta Yıldız'ın oğlu T. Yıldız ile karşılaştıklarını belirten S.Ş. şöyle devam etti:

"T. Yıldız yanımıza geldi ve bana küfretti, ardından da tokat attı. Bu sırada parmağımdaki yüzüğü istedi. T. Yıldız ile eskiye dayalı gönül ilişkim yok. T. Yıldız bana tokat atınca nişanlım Mert de onunla kavga etti. Olay yerine T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız geldi. O da bana küfredip tokat attı. Olay yerinde T. Yıldız ve babası bıçak çıkarttı. Ben de korkup uzaklaştım. Engin Yıldız'ın nasıl bıçaklandığını görmedim."