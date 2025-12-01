Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
Adana'da tartıştığı kişinin babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta çıkan kavgada Engin Yıldız'ın (37) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert T. (18) ile bazı tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen S.Ş, olay günü sanık Mert T. ile nişanlandıklarını söyledi.
Nişanlısıyla anneannesinin yanına giderken sokakta Yıldız'ın oğlu T. Yıldız ile karşılaştıklarını belirten S.Ş. şöyle devam etti:
"T. Yıldız yanımıza geldi ve bana küfretti, ardından da tokat attı. Bu sırada parmağımdaki yüzüğü istedi. T. Yıldız ile eskiye dayalı gönül ilişkim yok. T. Yıldız bana tokat atınca nişanlım Mert de onunla kavga etti. Olay yerine T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız geldi. O da bana küfredip tokat attı. Olay yerinde T. Yıldız ve babası bıçak çıkarttı. Ben de korkup uzaklaştım. Engin Yıldız'ın nasıl bıçaklandığını görmedim."
Sanık Mert T. de Yıldız'ın oğlunun kendisine yumruk attığını iddia ederek,"Koşarak yanımıza gelen babası Engin Yıldız bana vurdu. Oğlu da bıçak salladı. Yere düşen bıçakla sadece nişanlımı korumak istedim. Maktulü öldürmedim." dedi.
Müşteki T. Yıldız ise sanığın savunmasının doğru olmadığını öne sürdü.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Mert T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
- Olay
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta Mert T. kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız (18) ile tartışmıştı. T. Yıldız'ın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda Yıldız'ın babası Engin Yıldız bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Mert T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
