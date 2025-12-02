Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:48
        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Adana merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmayla silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekeyi tespit etti.

        KOM ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliğini ve adresini belirledi.

        Adana merkezli Ankara, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Mardin'de çok sayıda adrese özel harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şebeke elebaşı olduğu öne sürülen M.A'nın (25) da arasında olduğu 23 zanlı yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi, 16 cep telefonu ve 3 dizüstü bilgisayara da el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A'nın da olduğu 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

        Bu arada, bazı adreslere operasyon düzenlenmesi ve çok sayıda silah ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

