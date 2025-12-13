Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü

Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.