Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "4. Astronomi Gecesi" düzenlendi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde "4. Astronomi Gecesi" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 05:01 Güncelleme: 14.12.2025 - 05:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "4. Astronomi Gecesi" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde "4. Astronomi Gecesi" etkinliği yapıldı.

        Hayatta Kalma Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Uzman Astronom Mahmut Tekeş, katılımcılara uzay bilimi hakkında bilgi verdi.

        Kamp ateşinin yakıldığı etkinlikte katılımcılar teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

        Katılımcılar aynı zamanda uzun pozlama tekniğiyle Geminid meteor yağmurunu fotoğrafladı.

        Uzman Astronom Mahmut Tekeş, AA muhabirine, etkinliğin hem eğitici hem de eğlenceli geçtiğini söyledi.

        Etkinliğin ikizler meteor yağmuruna denk geldiğini belirten Tekeş, "Etkinliğimiz güneş gözlemiyle başladı. Etkinlikte temel astronomi sunumu gerçekleştirdik. Teleskoplarımızla gökyüzü, gezegen ve ay gözlemi yaptık. Onlarca meteor görme şansı bulduk." diye konuştu.

        Katılımcılardan Samet İnce de etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti.

        Uzay bilimine ilgisinin olduğunu vurgulayan İnce, "Teleskopla gökyüzüne bakma imkanı buldum. Jüpiter, Satürn ve Orion Takımyıldızı gibi uzaydaki yıldızları gözlemledik. Ailemle katıldım, Güzel geçti." dedi.

        Karen Yavuz ise etkinliği düzenleyen Tekeş'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kaza sonucu yolda duran kamyona otomobil çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Kaza sonucu yolda duran kamyona otomobil çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Lüks otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Adana'da park halindeki otomobilde patlama sonrası yangın; 1 ölü
        Adana'da park halindeki otomobilde patlama sonrası yangın; 1 ölü
        Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü
        Adana'da park halindeki otomobilde yaşanan patlamada 1 kişi öldü
        Otomobil patladı, feci şekilde can verdi
        Otomobil patladı, feci şekilde can verdi