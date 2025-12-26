Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince, 2 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:23 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:23
        Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da jandarma ekiplerince, 2 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir panelvanı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2 milyon 270 bin kaçak makaron bulundu.

        Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

