Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
- Mersin
Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
- Hatay
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından vaaz verildi.
Duaların edildiği programda, vatandaşlar namaz kıldı.
- Osmaniye
Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla Bülbül Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahat Taşçı tarafından vaaz verildi.
Cami çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.
