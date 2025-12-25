Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:13 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

        Verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

        - Hatay

        Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından vaaz verildi.

        Duaların edildiği programda, vatandaşlar namaz kıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla Bülbül Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahat Taşçı tarafından vaaz verildi.

        Cami çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki isme yurt dışı yasağı talebi
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki isme yurt dışı yasağı talebi
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
        Şehitlerin ismi geleceğe nefes oldu Kozanda duygu dolu fidan dikimi Şehit a...
        Şehitlerin ismi geleceğe nefes oldu Kozanda duygu dolu fidan dikimi Şehit a...
        ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gel...
        ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gel...
        Adana'da aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmas...
        Adana'da aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmas...
        Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi
        Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi
        Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi
        Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi