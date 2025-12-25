Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancayla intihar eden baba ile öldürdüğü 1'i engelli 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:40
        Adana'da intihar eden kişi ile öldürdüğü 2 çocuğunun cenazeleri defnedildi
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancayla intihar eden baba ile öldürdüğü 1'i engelli 2 çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

        Seyhan Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin'i (13) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden İbrahim Kiracı'nın (46) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        İbrahim Kiracı'nın cenazesi yakınları tarafından kurumdan alınarak götürüldüğü Hatay'da defnedildi.

        Doruk ve ablası Derin'in cenazeleri ise aynı araçla merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mezarlığına götürüldü.

        Anne Nazan Kiracı (42), cenaze sırasında "Böyle mi görecektim kuzularımı? Bu acıya nasıl dayanırım." diyerek gözyaşı döktü.

        Çocukların cenazeleri kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        - Olay

        Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2. katında, dün akşam akrabası olan eşinden yaklaşık 1,5 yıl önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı, engelli oğlu Doruk ve kızı Derin'i tabancayla vurarak öldürmüştü.

        Olayın ardından evden çıkan baba, üst kattaki ev sahibine çocuklarını öldürdüğünü söyledikten sonra döndüğü evinde aynı silahla intihar etmişti.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde Kiracı ve çocuklarının cansız bedenlerini bulmuş, cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

