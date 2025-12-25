Habertürk
        Adana Haberleri

        Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler anısına fidan dikildi.

        Giriş: 25.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:52
        Kozan'da şehitler anısına fidan dikildi
        Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler anısına fidan dikildi.

        Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından Köseli Mahallesi'nde orman yangınında zarar gören 6 dönüm alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kozan Bucak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri etkinlikte 200 fidanı toprakla buluşturdu.

        Fidanlara Kozanlı şehitlerin isimleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

