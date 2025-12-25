ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 2026'da tam kapasiteyle çalışır hale gelecek

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alması nedeniyle güçlendirme çalışması süren Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin 2026'nın ilk yarısında tam kapasiteyle çalışır hale geleceğini söyledi.

Prof. Dr. Beriş, üniversite kafeteryasında bir araya geldiği basın mensuplarına bu yıl yaptıkları çalışmaları anlattı.

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde devam eden güçlendirme çalışmalarının son durumuyla ilgili bilgi veren Beriş, "Mart ayı içerisinde hastanedeki inşaatları bitirmiş olacağız. Ondan sonra hastane başhekimliğe teslim edilecek. Başhekimlik çalışmalarını yürütüyor. Hangi birimlerin hangi blok ve katlarda olacağının planlamasını yapıyorlar. Malzemeler tedarik edilecek. Bununla ilgili süreç de başladı. İnşallah 2026'nın ilk yarısında hastaneyi tam kapasiteyle çalışır hale getirmiş olacağız. Modern, her türlü ihtiyaçlara cevap verecek bir hastane olacak." diye konuştu.

Beriş, gelecek yıl hayırseverlerin yardımları ve kendi bütçeleriyle yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Gelecek yıl tıp fakültesinin binasının ve yoğun bakım bölümünün yenilenmesi için çalışmalara başlanacağını belirten Beriş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin de kurulacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Beriş, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını vurgulayarak, "GES, üniversiteye maliyet yüklemeyecek. Yap-işlet-devret modeliyle GES'i veriyoruz. 5 megavatlık enerji santrali kurulacak. Bu da üniversitemizin şu anki enerji ihtiyacının yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Bu yıl araştırma üniversitesi niteliklerinin devam ettiğini anımsatan Beriş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 23 araştırma üniversitesi var. Biz de bunlardan birisiyiz. Bu yıl yapılan değerlendirmelerde araştırma üniversitesi özelliğimiz devam etti. Çukurova Üniversitesi olarak bizim ilk 20'de olmamız yeterli değil. İlk 15'e çıkacağız. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Yayın ve öğretim elemanı sayısını arttırarak bunu çok rahat bir şekilde yapabileceğimizi gördük. İnşallah 2026 hedefimiz ilk 15 içerisine girmek."