Adana'da 11 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

Araçlarda yapılan incelemede 11 milyon 650 bin kaçak makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ve Çukurova ilçesinde 2 kamyoneti durdurdu.

Adana'da 11 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

