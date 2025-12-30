Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 22 yıl 6 ay hapis ve 225 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık N.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 11 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraladığı otomobilde 2 kişiye poşet içine gizlediği 32 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu kaydeden savcı, N.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 225 bin lira adli para cezasına çarptırdığı N.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.