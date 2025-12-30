Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 22 yıl 6 ay hapis ve 225 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 22 yıl 6 ay hapis ve 225 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık N.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 11 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde kiraladığı otomobilde 2 kişiye poşet içine gizlediği 32 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ve cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu kaydeden savcı, N.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 225 bin lira adli para cezasına çarptırdığı N.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        Başkan Dal "Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
        Başkan Dal "Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
        Adana'da buz sarkıtları oluştu
        Adana'da buz sarkıtları oluştu
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Tırda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Tırda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Tır işçi minibüsüne çarptı: 2 yaralı
        Tır işçi minibüsüne çarptı: 2 yaralı
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 3 ay hapis