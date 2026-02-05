Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kokoreççide yemek yiyen gencin öldüğü, işletme sahibinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu, 2'si firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:30
        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kokoreççide yemek yiyen gencin öldüğü, işletme sahibinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu, 2'si firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, M.K. ve Ş.A. ile tutuksuz sanık M.M. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklardan Ş.A, savunmasında, olayda kullanıldığı iddia edilen motosikleti kendisinin temin etmediğini ileri sürerek "Olay günü sanıklarla ortak hareket etmedim. Maktul Abdulbasit Çamsar'ı tanımam. Diğer sanıklarla bir evde buluşup plan yapmadık. Maktul ile herhangi bir husumetim de yoktur. Hakkımdaki tüm iddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Sanık A.A. da hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        M.K. ve M.M. de saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, A.A'nın telefon hattının tüm arama kayıtlarının baz istasyonlarını gösterir şekilde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenmesine, bilgiler geldikten sonra sanıklarla irtibatlı olup olmadığına ilişkin bilirkişi raporu alınmasına ve beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde 25 Kasım 2024'te kokoreççide yemek yiyen Abdulbasit Çamsar'ın (17) öldüğü, iş yeri sahibi H.A'nın yaralandığı silahlı saldırının ardından tutuklanan A.A, M.K. ve M.M, tutuksuz Ş.A. ile firari O.K. ve E.A. hakkında dava açılmıştı.

        Sanıklardan M.M, 26 Mayıs 2025'teki duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Tutuksuz sanık Ş.A'nın ise 7 Temmuz 2025'teki duruşmada kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

