Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yerinde anma programı düzenlendi. Depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi. Yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Programa, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve dünkü duruşmada tahliye edilen Zeydan Karalar da katıldı.

