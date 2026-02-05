Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Adana'da bir iş yerine giren hırsızın 6 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:06 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:06
        Adana'da iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Adana'da bir iş yerine giren hırsızın 6 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yunus Emre Güngör, sabah iş yerine geldiğinde mağazasındaki 6 cep telefonunun çalındığını fark etti.

        Güngör'ün ihbarı üzerine iş yerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin iş yerinin penceresindeki demiri kırarak içeri girdiğini ve ikinci el cep telefonlarını çaldığını tespit etti.

        Polis, henüz kimliği belirlenmeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan şüphelinin iş yerindeki cep telefonlarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



