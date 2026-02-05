Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, mevlit programına katıldı, yeni yuvasına kavuşan afetzede aileye konuk oldu.



Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programın ardından Yumaklı, camiye gelen vatandaşlara lokma ikramında bulundu.



Yumaklı, daha sonra afette yaşamını yitirenlerin Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabirlerine çiçek bırakıp dua etti, ziyarete gelen ailelere başsağlığı diledi.



Buradaki programda Bakan Yumaklı, Kur'an-ı Kerim okudu.



- Depremzede çocuğa ziyaret



Yumaklı, Hatay'daki depremde anne ve babası ile kardeşini kaybettiği binanın enkazından çıkarıldıktan sonra bir bacağı ampute edilen 8 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı, babaannesiyle yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.



Görüşme sonrasında Yumaklı, afette evi yıkılan 3 çocuklu Hasan ve Gündem Durmuşcan çiftinin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Şambayadı Mahallesi'nde inşa edilen yeni yuvasına konuk oldu.



Aileyle sohbet eden Yumaklı, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Mutlu bir aile yuvası, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun çocuklarınızla. Rabb'im bir daha yaşatmasın." dedi.

