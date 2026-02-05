Habertürk
        Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi sayesinde uzun yıllardır çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrar ve huzurunu korumayı başarabilmiş bir ülkedir." dedi.

        Giriş: 05.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:49
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi sayesinde uzun yıllardır çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrar ve huzurunu korumayı başarabilmiş bir ülkedir." dedi.

        Yalçın, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayan "AK Parti İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı" öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak bölge toplantıları düzenleyerek ülkenin ve dünyanın insan hakları gündemlerini değerlendirdiklerini belirten Yalçın, dünya ve Türkiye siyasetinin oldukça yoğun bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yalçın, afet bölgesinin hiçbir zaman boş bırakılmadığını ifade etti.

        Yalçın, toplantı öncesi merkez Seyhan ilçesinde esnafı ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Adana maalesef yoğun bir trafik gündemiyle karşı karşıya. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten iyi bir sınav vermediğini, Türkiye'nin dört bir tarafındaki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine benzer bir belediyeciliğin burada da kendini gösterdiğine şahitlik ettik. En nihayetinde belediyeler vatandaşa hizmet için vardır. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için vardır ama maalesef Adana'da vatandaşın hayatını kolaylaştırmak değil, aksine zorlaştırmak gibi bir sonuca vardığını görmüş olduk. Buradan belediyeyi açık bir dille uyarmak isteriz. Bizim il başkanlığımız, teşkilatlarımız Adana'nın bütün meselelerini yakından takip etmektedir. Trafik meselesi başta olmak üzere bütün meselelerde, şayet onlar çözüm bulamıyorlarsa biz çözümleri üretmeye her zaman adayız."

        - "Türkiye bir yıldız gibi parlıyor"

        Yalçın, Türkiye'nin etrafının "ateş çemberi" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi sayesinde uzun yıllardır çevresindeki ateş çemberine rağmen istikrar ve huzurunu korumayı başarabilmiş bir ülkedir. Ukrayna'dan tutun da Libya'ya kadar etrafımızdaki hangi bölgeye bakarsanız bakın, çok ciddi karmaşıklıklar görürsünüz. Bütün bunların içerisinde Türkiye bir yıldız gibi parlıyor. Kendi adına, kendi vatandaşlarını korumanın da ötesinde bugün Cumhurbaşkanı'mız bölgesel istikrarın da bir sembolü haline dönüştü. Suriye'de, Irak'ta ve hatta bugün İran'da olup bitenler aslında hep Türkiye'nin yakın gözetiminde ve Türkiye'nin arabuluculukları sayesinde meydana gelmektedir."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ve ABD geriliminde lider diplomasisini harekete geçirerek bölgenin istikrarının koruması adına çeşitli müzakereler gerçekleştirdiğini ve tarafları masaya çekme başarısı gösterdiğini ifade eden Yalçın, bundan sonraki sürecin tarafların davranışlarına bağlı olduğunu belirtti.

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinde Gazze konusunun gündeme geldiğini vurgulayarak, "Gazze'de bir ateşkes imzalanmış olmasına rağmen ateşkesin, insani şartlarının doğru düzgün yerine getirilmediğini görüyoruz. Bu konuda da Türkiye olarak biz diplomatik zeminde baskıyı sürdürmek kararındayız. Elimizden geldiğince Gazzeli kardeşlerimize yardım etmek, Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce bu ablukadan kurtulmalarını, huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Felaketin yaraları büyük oranda sarılmış durumda"

        Yalçın, deprem bölgesinde yaraların sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu bir seçim çalışması değildi. Bu bir gösteri, şov, kameraya oynamak asla değildi. 3 yıl boyunca bakanlarımız sabah akşam deprem bölgesinde yaraları sarmak için ellerinden gelen her çabayı gösterdi. Bütün konutları insanlara teslim etmek için elimizden gelen her çabayı gösterdik. 3 yılın sonunda görüyoruz ki milyarlarca dolara mal olan bir felaketin yaraları büyük oranda sarılmış durumda. Görüyorsunuz, deprem bölgesine yardımı bile bir propaganda malzemesi olarak kullananlar öyle ya da böyle milletin vicdanında açığa çıkıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hatay Reyhanlı'da uğradığı protesto tam anlamıyla bunu gösteriyor. Siz sadece deprem bölgesine gelip, oralara yardım ediyormuş gibi yapıp, fotoğraf çektirip geri dönerseniz, deprem bölgesindeki insanlar bunu anlar. Bunun ne ifade ettiğini vatandaştan gizleyemezsiniz."

        AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Harun Çelik, Arzu Silin Günaydın ve Sümeyye Esenyel ve diğer ilgililerin katıldığı AK Parti İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı, basına kapalı gerçekleştirildi.



