        Kozan'da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Kozan'da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Giriş: 05.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:04
        Kozan'da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayaktını kaybedenler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda anma programı düzenlendi.

        Etkinlikte afetlerde kullanılan ekipmanlar sergilendi ve 6 Şubat depremlerini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Koz-Yar İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bünyamin Akbulut, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Akbulut, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

