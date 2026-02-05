Kozan'da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayaktını kaybedenler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda anma programı düzenlendi. Etkinlikte afetlerde kullanılan ekipmanlar sergilendi ve 6 Şubat depremlerini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı. Koz-Yar İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bünyamin Akbulut, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Akbulut, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dua edildi.

