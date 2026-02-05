Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalarda kusuru olanlar yargılanıyor

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların yapımı, tadilatı ve denetimlerinde kusurları bulunan sanıklar hakkında açılan davaların birçoğu karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalarda kusuru olanlar yargılanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binaların yapımı, tadilatı ve denetimlerinde kusurları bulunan sanıklar hakkında açılan davaların birçoğu karara bağlandı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca oluşturulan Deprem Suçları Soruşturma Bürolarınca, yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenler hakkında soruşturmalar yürütüldü.

        Afet nedeniyle Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının yıkıldığı Adana'da 418 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

        Binaların yıkılmasında kusurları bulundukları gerekçesiyle ilk olarak 21 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan davalara dönemin kamu görevlilerinin de dahil edilmesiyle sanık sayısı 28'e yükseldi.

        Afette 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e 62 kez müebbet ve 865 yıl, 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin davada teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen Bekir ve Osman Baloğlu 15'şer yıl hapis cezasına, 56 kişinin öldüğü Zeray Apartmanı'na ilişkin davada da 7 sanık 7 yıl 6 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Depremde 12 kişinin öldüğü Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada da müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

        Haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanması sürüyor.

        - Hatay

        Depremlerden en fazla etkilenen yerlerden Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalarda 17 bin 660 kişinin öldüğü belirlendi.

        Bu ilçelerde müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu ve statik proje müelliflerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 92 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 579'unun vefat ettiği öğrenildi.

        Soruşturmalar kapsamında 1487 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların 102'sinde karar çıktı, 105 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

        Merkez Antakya ilçesindeki 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

        Antakya'da depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin ise 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması sürüyor.

        Kentin diğer ilçelerinde de depremlerde yıkılan yapılara ilişkin soruşturma ve davalar devam ediyor.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 3 yıl önceki depremlerde 273 binanın yıkılması sonucu 1010 kişi hayatını kaybetti.

        Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 11 binanın yıkımına ilişkin soruşturmalar tamamlandı, 43 sanık hakkında hazırlanan iddianameler ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

        Depremde 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi davasında Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski imar müdürü Kadir Kara, müdürlük görevlisi Sevinç Ayşe Argun, fenni mesul Haluk Koç ve Ayhan Gedik'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Binanın müteahhitleri Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e de "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi.

        52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin davada da fenni mesul Ayhan G. ile eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Sevinç Ayşe A. ve Hülya İ. 15'er yıl, müteahhit Ali K. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Afette 2 blokunun yıkılması nedeniyle 132 kişinin vefat ettiği Metin Tamer Sitesi'nin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında ise müteahhit Hüner Altuğ'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        Depremlerde yıkılan diğer binalara ilişkin yargılamalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına...
        Adana'da bir gencin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına...
        Uçurum: "AOSB'yi yeniden Türkiye'nin zirvesine taşımak için yola çıktık" AO...
        Uçurum: "AOSB'yi yeniden Türkiye'nin zirvesine taşımak için yola çıktık" AO...
        Yüreğir Ziraat Odası'ndan BDDK'ya düzenleme çağrısı: "Üretimin devamlılığı...
        Yüreğir Ziraat Odası'ndan BDDK'ya düzenleme çağrısı: "Üretimin devamlılığı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde Adana'dan havalanan helikop...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde Adana'dan havalanan helikop...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardın...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardın...