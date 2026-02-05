Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:36
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı (39) bıçaklayarak öldüren Şevket A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen Şevket A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, zanlı Şevket A'nın üç çocuğunun sabah okula gitmesinin ardından eşi Kadriye A'yı kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışma sonucu bıçakladığı belirtildi.

        - Olay

        Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında ikamet eden Şevket A, dün tartıştığı eşi Kadriye A'yı bıçaklamıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadriye A'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Polis ekibi, şüpheli Şevket A'yı olay yerinde gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

