        Adana Haberleri

        Adana'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:47
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği şehirlerarası iki yolcu otobüsünü kente giriş yaparken durdurdu.

        Otobüslerin bagajında yapılan aramalarda yolculardan M.E. ve İ.D'ye ait 3 çuvalda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

        Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

