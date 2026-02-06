Adana'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 14 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği şehirlerarası iki yolcu otobüsünü kente giriş yaparken durdurdu.



Otobüslerin bagajında yapılan aramalarda yolculardan M.E. ve İ.D'ye ait 3 çuvalda 14 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

