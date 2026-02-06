Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Ali Hocalı Mahallesi'nde aracında uyuşturucu sattığı iddiasıyla 8 Haziran 2025'te tutuklanan S.E. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen S.E'nin, otomobiline binen C.D'ye çocuk çorabına gizlediği 68,03 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı belirtildi.



Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar tespit edildiği anlatılan iddianemede, evinin bahçesinde de keneviri bitkisi kırıntılarının bulunduğu kaydedildi.



İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

