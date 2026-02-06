Habertürk
Habertürk
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana'daki mezarı başında anıldı

        Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana'daki mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Furkan Sezen, Adana'nın Feke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Giriş: 06.02.2026 - 17:02 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:02
        Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana'daki mezarı başında anıldı
        Sezen'in ölüm yıl dönümünde ailesi, meslektaşları ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki kabrin önünde bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim okuyan katılımcılar, dua etti.

        Programın ardından Sezen'in ailesi, katılımcılara tatlı ikramında bulundu.

        Öğretmen Furkan Sezen, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşamını yitirmişti.

