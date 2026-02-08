Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Gençler müsabakada çok hata yapıyor, bu da bizim için gayet normal." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK'ye 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, "Gençler müsabakada çok hata yapıyor, bu da bizim için gayet normal." dedi.

        Yücel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devamlı gençlerle mücadele etmek zorunda olduklarını belirterek, "Gelecek senenin planlamasını, yapılanmasını yapmanın peşindeyiz. Üzerine bir şeyler koymanın peşindeyiz. Gençler müsabakada çok hata yapıyor, bu da bizim için gayet normal. Yapa yapa daha iyi futbol oynamasını öğrenecekler. Tüm Adana'da spor kamuoyunun dinamiklerinin, Adana Demirspor'a yardımcı olmasını bekliyoruz. Çünkü başka Adana Demirspor yok." ifadelerini kullandı.




        - Sipay Bodrum FK cephesi

        Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da kendileri açısından bekledikleri gibi güzel bir maç olduğunu dile getirdi.

        Adana Demirspor'un koşan ve mücadele eden çok genç bir kadrosu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

        "İlk yarıda golleri bulunca rahatladık, ikinci yarıda skoru daha da artırdık. Bizim için çok güzel bir 3 hafta oldu, 9 puan aldık. Yeniden ligin üst sıralarına tırmandık. Geçici bir süre başarısız bir dönemimiz vardı. Bunu atlattık. Önümüzdeki hafta çok zor bir Keçiören maçı var. Onda da galip gelip üst sıralardaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor - Bodrumspor: 0-5
        Adana Demirspor - Bodrumspor: 0-5
        Kubilayhan Yücel: "Gelecek senenin planlamasını yapmanın peşindeyiz"
        Kubilayhan Yücel: "Gelecek senenin planlamasını yapmanın peşindeyiz"
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 5
        Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 5
        Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına başlandı
        Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına başlandı
        James Bond filmine sahne olan 64 yıllık köprüde yıkım çalışmaları başladı
        James Bond filmine sahne olan 64 yıllık köprüde yıkım çalışmaları başladı