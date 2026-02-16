Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kişi yaralandı

        Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken yere düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:55
        Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kişi yaralandı
        Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken yere düşen kişi yaralandı.

        Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan Helin Ç. (25) sokakta kendisine saldırmaya çalışan 3 sahipsiz köpekten kaçarken düştü.


        Başından yaralanan Helin Ç. olay yerinden geçen arkadaşının yardımıyla köpeklerden uzaklaştı.


        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Helin Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

