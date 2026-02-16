Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kişi yaralandı

Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki sokakta sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken yere düşen kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan Helin Ç. (25) sokakta kendisine saldırmaya çalışan 3 sahipsiz köpekten kaçarken düştü. Başından yaralanan Helin Ç. olay yerinden geçen arkadaşının yardımıyla köpeklerden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Helin Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

