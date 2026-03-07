Adana'da trafikte tartıştığı araç sürücüsüne saldıran kişi cep telefonu kamerasında

Adana’da trafikte tartıştığı aracın sürücüsüne saldıran kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İddiaya göre, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir araç, içinde aile bulunan diğer aracın önünü keserek durdurdu. Arabadan inen kişi aracın camına vurdu, kapı kolunu kırdı. Saldırı, aile üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.