Vali Yavuz, Adana Demirspor Kulüp Başkanı Zeybek'i kabul etti
Adana Vali Mustafa Yavuz, Adana Demirspor Kulüp Başkanı Ertan Zeybek'i makamında kabul etti.
Giriş: 07.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Kulüp Başkanı Zeybek ve Başkan Vekili Mustafa Kemal Üstüner ve diğer yetkililerle ile görüştü.
Başkan Zeybek, kulübün projeleri ve hedeflerini anlattığı Vali Yavuz'a mavi-lacivertli forma hediye etti.
