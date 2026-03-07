Saimbeyli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet ile İlçe Jandarma Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamada, araçlar kontrol edildi.
Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yapan ekipler, bazı araç sürücülerine para cezası uyguladı.
Denetimlere Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın da katıldı.
