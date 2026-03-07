Saimbeyli'de göçer hayvancılık yapanlara güneş enerjisi paneli dağıtıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde göçer hayvancılık yapan 54 kişiye güneş enerjisi paneli verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında ilçede güneş enerjisi paneli dağıtım töreni gerçekleştirildi. Programda göçer hayvancılık yapan 54 kişiye taşınabilir güneş enerjisi paneli teslim edildi. Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, desteğin göçer hayvancılıkla uğraşan üreticilerin enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.