        Adana'da "+1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi

        Adana'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "+1 Farkla Sahne Senin" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 16:33 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gönüllü Anneler Topluluğu işbirliğinde organize edilen etkinlik, Adana Müzesi'nin konferans salonunda yapıldı.

        Etkinlikte anneleriyle sahneye çıkan down sendromlu bireyler şarkı söyledi.

        Özel gereksinimli bireylerden oluşan "+1 Orkestrası" da etkinlikte konser verdi.

        Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin fırsat tanındığında her şeyi başarabileceğini dile getirdi.

        Anlamlı etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Akgöz, "Biz çocuklarımızın müzik ve sanatta neler başarabileceğini topluma göstermek istiyoruz. Çocuklarımız çok yetenekliler." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
