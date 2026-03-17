Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 1904 uyuşturucu etkili hap, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.