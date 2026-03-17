        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Giriş: 17.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 1904 uyuşturucu etkili hap, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Zeray Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 7 sanığa verilen hapis cez...
        Zeray Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 7 sanığa verilen hapis cez...
        Kozan'da arıların korunmasına yönelik çalışma başlatıldı
        Kozan'da arıların korunmasına yönelik çalışma başlatıldı
        Yüreğir Belediyesi'nden ibadethanelerde bayram temizliği
        Yüreğir Belediyesi'nden ibadethanelerde bayram temizliği
        Adana'da ağaçlardan düşen narenciyelerle beslenen Arap bülbülleri görüntüle...
        Adana'da ağaçlardan düşen narenciyelerle beslenen Arap bülbülleri görüntüle...
        Prof. Dr. Çelik: "Onkofertilite kanser tedavisi alan hastaya gelecekteki eb...
        Prof. Dr. Çelik: "Onkofertilite kanser tedavisi alan hastaya gelecekteki eb...
        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa...
        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa...