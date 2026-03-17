Adana'da ağaçlardan düşen narenciyelerle beslenen Arap bülbülleri görüntülendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narenciye bahçelerinde yapılan hasadın ardından ağaç diplerinde kalan meyvelerle beslenen Arap bülbülleri, kamerayla görüntülendi.



Kayarlı Mahallesi'ndeki bahçelerde yetiştirilen portakal ve mandalinada hasat mesaisi devam etti.



Hasat sırasında ağaçlardan düşen veya çürük olduğu için atılan meyveler, Arap bülbülleri için besin kaynağı oldu.



Ağaç diplerinde kalan meyveleri yiyen kuşlar, kamerayla kaydedildi.

