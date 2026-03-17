        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde internetten uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 18 Temmuz 2025'te tutuklanan B.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, internet tabanlı programlar aracılığıyla sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan B.A'nın polis ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

        B.A'nın poşete gizlediği 9 uyuşturucu hapı, otomobille yanına gelen kişiye satarken ekipler tarafından yakalandığı anlatılan iddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu kaydedildi.

        - "Garfield" kod adını kullandığı belirlendi

        İddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, yurt dışı menşeli GSM hattı kullandığı, cep telefonunda uyuşturucu siparişi aldığına dair yazışmalar tespit edildiği ve deşifre olmamak için "Garfield" kod adını kullandığı bilgilerine yer verildi.

        Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen B.A. ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

