        Adana'da eşini bıçakla ağır yaralayan sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

        Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'de eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, eşi L.T'yi bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.T'ye 11 Şubat'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kararda, olay sırasında sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik soyut savunmasına itibar edilmediği, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin 'eş olan kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna isabet ettiği, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği kanısına binaen 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        Doğankent Mahallesi'ndeki evde 28 Mart 2025'te çıkan tartışmada eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan H.T. hakkında dava açılmış, yargılama sonucu sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        40 milyon dolar zararda
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
