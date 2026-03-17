        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        AK Parti Adana İl Başkanlığı iftar programı düzenledi

        AK Parti Adana İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Tarihi Taş Köprü üzerindeki programda semazenler sema gösterisi sundu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereketinin tüm insanlara yansıması dileğinde bulundu.

        AK Parti'de kimin hangi görevde olduğunun önemli olmadığını ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:


        "Onun için kırgınlık yok. Dargınlık yok. Fesatçılık yok. Fitnelik yok. Tek bir gayemiz var, Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak. Bizim tek bir liderimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımız. Talimatı ondan alırız. Sadece onun yolunda yürürüz. Onun dışında hiç kimsenin ne buyruğu altında oluruz ne de talimat alırız. Cumhurbaşkanımız ne derse biz oradayız. Önemli olan tek şey, AK Partili olmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak. Teşkilatlarda görev verilmeyip de oy vererek AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum."

        Programa, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek ve partililer ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

