        Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince H.D'nin Onur Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldığını belirtti.

        İkamette 13 tabanca, 17 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini, H.D'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu aktaran savcı, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

        H.D. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"

