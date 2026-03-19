Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da Sami Bey Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si firari, 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü A.E. ve Yapı Kontrol Müdürü S.M. katılmadı. Bazı müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        Beyanları alınan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

        Firari müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in avukatı ise müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

        Beyanların ardından mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Firari müteahhitler ile dönemin belediye görevlileri A.E. ve S.M. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

        Benzer Haberler

        Adana Valisi Mustafa Yavuz trafik denetimine katıldı
        Adana Valisi Mustafa Yavuz trafik denetimine katıldı
        Genç DAİMFED'den geleneksel buluşma
        Genç DAİMFED'den geleneksel buluşma
        Vali Yavuz: "10 bin 660 personel ile sahada olacağız"
        Vali Yavuz: "10 bin 660 personel ile sahada olacağız"
        Mersin'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
        Mersin'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi
        Bayram sofralarında sağlığın anahtarı ölçülü tüketimde gizli
        Bayram sofralarında sağlığın anahtarı ölçülü tüketimde gizli
        Adana'da şiddetli yağış nedeniyle arife günü mezarlıklar boş kaldı
        Adana'da şiddetli yağış nedeniyle arife günü mezarlıklar boş kaldı