Adana'da Sami Bey Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 2'si firari, 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü A.E. ve Yapı Kontrol Müdürü S.M. katılmadı. Bazı müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.



Beyanları alınan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.



Firari müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in avukatı ise müvekkilleri hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.



Beyanların ardından mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.



Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.



Firari müteahhitler ile dönemin belediye görevlileri A.E. ve S.M. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



