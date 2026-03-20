GÜNCELLEME - Adana'da devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolculardan Ayla Doğan (50) ile İlknur Anaç'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 23 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.