Adana'da tezgahtan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tezgahtan cep telefonu çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı. Karasoku Mahallesi'nde 15 Mart'ta Mazlum A'nın iş yerinin önündeki tezgahta sergilediği cep telefonlarından biri çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, işletmenin güvenlik kamerası kaydını inceleyip şüphelinin kimliğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Caner Ş. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının tezgahtaki cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

