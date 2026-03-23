        Türk yatırımcılar Suriye'deki yatırım imkanlarını görecek

        Türk yatırımcıların Suriye'deki imkanları değerlendirebilmeleri için Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) tarafından ekonomi ve işbirliği ziyareti düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        KATODER Genel Başkanı Sabiha Gül, yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti.

        Suriye'nin, ticaret ve yatırımlarda hızlı büyüme kaydetmesinin beklendiğini ve Türk yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gül, "Suriye'nin sanayi ve ticaret kalkınma sürecinde yatırımcıları 29-31 Mart'ta Halep'te buluşturuyoruz. Halep'te iki gece konaklamalı ekonomi ve işbirliği ziyareti için yatırımcılarımız başvuru yapabilir. Katılım kontenjanla sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

        KATODER Adana Şube Başkanı Reyhan Türe de "Yeniden yapılanmaya giren Suriye'nin bu sürecinde Türk iş insanları büyük rol oynayacak. KATODER'in bu organizasyonunun yatırımcılarımız için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

