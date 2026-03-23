Türk yatırımcılar Suriye'deki yatırım imkanlarını görecek
Türk yatırımcıların Suriye'deki imkanları değerlendirebilmeleri için Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) tarafından ekonomi ve işbirliği ziyareti düzenlenecek.
KATODER Genel Başkanı Sabiha Gül, yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti.
Suriye'nin, ticaret ve yatırımlarda hızlı büyüme kaydetmesinin beklendiğini ve Türk yatırımcılara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gül, "Suriye'nin sanayi ve ticaret kalkınma sürecinde yatırımcıları 29-31 Mart'ta Halep'te buluşturuyoruz. Halep'te iki gece konaklamalı ekonomi ve işbirliği ziyareti için yatırımcılarımız başvuru yapabilir. Katılım kontenjanla sınırlıdır." ifadelerini kullandı.
KATODER Adana Şube Başkanı Reyhan Türe de "Yeniden yapılanmaya giren Suriye'nin bu sürecinde Türk iş insanları büyük rol oynayacak. KATODER'in bu organizasyonunun yatırımcılarımız için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
