14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda öncelik temizlik ve gıda hijyeni olacak

Adana'da 1-5 Nisan'da düzenlenecek 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda temizlik ve gıda hijyeni konularına ağırlık verilecek.



Karnaval Komitesi'nden yapılan açıklamada, karnavalda konserler, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yarışmalar ile kostümlü kortejin yer alacağı belirtildi.



Yurt içi ve dışından gelen etkinlik başvurularının titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Amacımız dünyanın her rengini, dostluğu ve hoşgörüyü Adana'da buluşturmak olacaktır. Karnaval her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrimizin ve çevre şehirlerin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." denildi.



Atatürk Parkı'nın "plastiksiz etkinlik alanı" olmasının hedeflendiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Bu yılki karnavalda Adana Valiliği ve yerel yönetimlerin önceliğinin de 'temizlik ve gıda hijyeni' olarak açıklandı. Bu kapsamda, Atatürk Parkı karnaval yerleşkesinde tek kullanımlık plastik ambalaj ve kullanım malzemesi olmayacak, atıklar ikili ayrıştırma sistemiyle toplanacak, Merkez Park ve Atatürk Parkı başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında gıda hijyeni konusuna azami özen gösterilecek."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da programda ilgi çekici ve renkli etkinliklerin yer alacağını anlattı.



Karnavalın, ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasının büyük turizm hareketliliği sağladığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:



"Karnaval halkımızın moral değerlerini yükseltirken Adana'nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunuyor ve imajını da yükseltiyor. Hoşgörülü bir ortamda, pozitif insani değerlerimizle omuz omuza eğlenebilmenin önünü açıyor. Bunun yanında esnafımızın morali yükseliyor, ticareti artıyor. Çocuk temalı etkinlikleri artık her yıl programa koyuyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çocuklar da her yıl gelsinler."



Kentte bu yıl 14. kez organize edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan'da düzenlenecek.

