Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda öncelik temizlik ve gıda hijyeni olacak

        Adana'da 1-5 Nisan'da düzenlenecek 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda temizlik ve gıda hijyeni konularına ağırlık verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karnaval Komitesi'nden yapılan açıklamada, karnavalda konserler, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, yarışmalar ile kostümlü kortejin yer alacağı belirtildi.

        Yurt içi ve dışından gelen etkinlik başvurularının titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Amacımız dünyanın her rengini, dostluğu ve hoşgörüyü Adana'da buluşturmak olacaktır. Karnaval her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrimizin ve çevre şehirlerin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." denildi.

        Atatürk Parkı'nın "plastiksiz etkinlik alanı" olmasının hedeflendiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bu yılki karnavalda Adana Valiliği ve yerel yönetimlerin önceliğinin de 'temizlik ve gıda hijyeni' olarak açıklandı. Bu kapsamda, Atatürk Parkı karnaval yerleşkesinde tek kullanımlık plastik ambalaj ve kullanım malzemesi olmayacak, atıklar ikili ayrıştırma sistemiyle toplanacak, Merkez Park ve Atatürk Parkı başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında gıda hijyeni konusuna azami özen gösterilecek."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da programda ilgi çekici ve renkli etkinliklerin yer alacağını anlattı.

        Karnavalın, ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasının büyük turizm hareketliliği sağladığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Karnaval halkımızın moral değerlerini yükseltirken Adana'nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunuyor ve imajını da yükseltiyor. Hoşgörülü bir ortamda, pozitif insani değerlerimizle omuz omuza eğlenebilmenin önünü açıyor. Bunun yanında esnafımızın morali yükseliyor, ticareti artıyor. Çocuk temalı etkinlikleri artık her yıl programa koyuyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden çocuklar da her yıl gelsinler."

        Kentte bu yıl 14. kez organize edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 1-5 Nisan'da düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Ortalık savaş alanına döndü! Kazan patladı, 1 kişi öldü!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Benzer Haberler

        Türk yatırımcılar Suriye'deki yatırım imkanlarını görecek
        Kozan'da aranan 2 kişi tutuklandı
        Petrol yerine nişasta: 180 günde biyobozunabilen plastik alternatifi Mısır...
        80 yaşında Çukurova kamışlarını sanata dönüştürüyor Çukurova'nın kamışını n...
        Fiyat sorma bahanesiyle girdi cep telefonu çaldı: "Hoşuma gitti" savunması...
        Doğan: "Destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekiyor"
