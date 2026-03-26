        Kadın mühendis, ailesinin yetiştirdiği zeytinlere katma değer kazandırdı

        ÖMER FANSA - Adana'da su ürünleri mühendisi Yasemin Mutlu, ailesinin yetiştirdiği zeytinlerden elde ettiği ürünleri annesinin adıyla markalaştırdı.

        Giriş: 26.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Kadın mühendis, ailesinin yetiştirdiği zeytinlere katma değer kazandırdı

        ÖMER FANSA - Adana'da su ürünleri mühendisi Yasemin Mutlu, ailesinin yetiştirdiği zeytinlerden elde ettiği ürünleri annesinin adıyla markalaştırdı.

        Mutlu, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesini bitirmesinin ardından küçüklüğünden bu yana ilgi duyduğu yüksek besin ve mineral değeriyle astronotların beslenmesinde kullanılan spirulina yosunu yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

        Bu kapsamda Mutlu, 2005'te merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ailesine ait araziye tesis kurarak spirulina cinsi mavi yeşil alg üretip satmaya başladı.

        Mutlu'nun bu üretimine paralel olarak ailesi de spirulina yosunu atıklarını gübre olarak değerlendirmek amacıyla aynı alana 1000 zeytin fidanı dikti.

        Kendi tesisindeki çalışmaların yanı sıra ailesinin tarımsal faaliyetlerine de destek olan Mutlu, 2015'te ticari nedenlerle alg üretimine ara vererek mesaisinin tümünü zeytin bahçesine ayırdı.

        Bu süreçte Mutlu, ÇÜ Ziraat Fakültesi Bioteknoloji Ana Bilim Dalında mikro alglerde yağ artırım çalışmaları üzerine yüksek lisans yaptı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojisi Bölümünü bitirdi.

        Ailesinin bahçesinden elde edilen ürünlerin pazarlanması için markalaşmayı önceleyen Mutlu, 2020 yılında annesinin ismini kullanarak "İlkbahar Hanım Çiftliği" markasını oluşturdu.

        Doktora eğitimine devam eden 43 yaşındaki Mutlu, süreç içerisinde ağaç sayısını 15 bine çıkardığı zeytin bahçesinden elde ettiği zeytinyağı ve sofralık zeytin çeşitlerini internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarlıyor.

        - "Sofralık zeytin ve zeytinyağı konusunda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum"

        Yasemin Mutlu, AA muhabirine, astronot beslenmesi merakıyla başladığı mavi yeşil alg cinslerinin üretimiyle tarım sektörüne girdiğini söyledi.

        Alg üretimiyle başladığı tarımsal faaliyetlerini zeytincilik alanında sürdürdüğünü anlatan Mutlu, "Mavi yeşil algleri gıda takviyesi olarak üretirken aynı zamanda da sıfır atık mantığıyla gübre olarak zeytinde kullandık. Üretimde çıkan atık suyu zeytin bahçemizde gübre olarak kullanmaya başladık. Zeytin verimliliği ve zeytinimizdeki kalitenin de arttığını gördük." diye konuştu.

        Mutlu, alg üretimine ara vermesinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimine markalaşarak devam ettiklerini belirtti.

        Annesinin adıyla oluşturduğu markayla 5 zeytinyağı ve 3 sofralık zeytin çeşidini Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

        "Bugün 1000 ağaçla başladığımız zeytin bahçemizde 15 bin ağacımız mevcut. Hem sofralık zeytin hem de zeytinyağı konusunda iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Bu coğrafyada aslında gerçekten çok kıymetli olan bir ürünü yeniden hatırlatmak üzere yola çıktık. Biz zeytinciliğe ilk başladığımızda bölgemizde çok fazla zeytin yetiştiricisi yoktu fakat şu anda çok büyük alanlarda yerel çeşitlerimizin dışında farklı türlerde zeytinlerin de dikimi yapılıyor."

        Mutlu, markalaşma sayesinde ürününe hem katma değer kazandırdığını hem de daha çok kişiye ulaşmasını sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

