Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Adana'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezinde belirlenen 16 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 43,37 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 46,20 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.