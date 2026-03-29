Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karaisalı ilçesindeki sağlık hizmetlerini inceledi

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Karaisalı ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini inceledi.



Nacar, programı kapsamında Kaymakam Hüseyin Bozoğlan'ı makamında ziyaret etti.



Görüşmede, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ile vatandaşların sağlık imkanlarına erişimini artıracak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.



Nacar, daha sonra Karaisalı Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.





Servisleri gezen Nacar, tedavi gören hastalar ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Programının devamında Karaisalı Toplum Sağlığı Merkezi ile Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret eden Nacar, sağlık çalışanlarıyla görüştü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Nacar, "Sağlık hizmetlerimizin kalitesini, sahada emek veren mesai arkadaşlarımızın özverisi ve vatandaşlarımızın geri bildirimleriyle yükseltmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

