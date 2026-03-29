Adana'da kaçak 12 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 12 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.
Adresteki incelemede ahşap sandıklarda 2 milyon 500 bin makaron bulan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
