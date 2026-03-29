Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran yağış ve kısa süreli dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, demir yolu köprüsü altında biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.
Araçta bulunanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.