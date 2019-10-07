4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amaçlı etkinliğin şampiyonu Elazığ Özel İdare takımı oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nda şampiyon Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen ve başlama atışını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar’ın yaptığı 4. Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen, Adana Basketbol, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Elazığ İl Özel İdare takımlarının katıldığı ve 3 gün süren turnuva sonucunda Elazığ İl Özel İdare şampiyon oldu.

Turnuvanın son gününde Elazığ İl Özel İdare, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a 6669 mağlup olurken,Hatay Büyükşehir Belediyesi, Adana Basketbol'u 7164'lük skorla geçti. Turnuvanın son gününde Adana Basketbol Özel Çocuklar Takımı’nın yaptığı gösteri maçı dakikalarca ayakta alkışlandı. Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı’nın birinci olduğu turnuvada ikinci Hatay Büyükşehir Belediyesi, üçüncü Adana Basketbol Takımı ve dördüncü ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Takımı oldu.

Turnuvaya katılan sporculara plaketlerini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İsmail Güneş ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı verdi.

ADANA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:22

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.