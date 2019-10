Çay daveti mahalle toplantısına dönüştü Başkan Çetin: “Bizim işimiz size hizmet etmek”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, düzenlediği Halk Günü’nde dile getirilen sorunu yerinde görmek üzere Belediyeevleri Mahallesi’ndeki Vadi Sitesi’ne gitti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Çetin, “Biz sizin için varız. Hemşehrilerimizin davet ettiği her yere gideriz ve sorunların çözümü için tüm imkanlarımızı seferber ederiz” dedi.

Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Vadi Sitesi sakinleri, Başkan Soner Çetin’in her hafta yaptığı Halk Günü toplantısına gelerek siteleri ile ilgili sorunları dile getirdi. Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, siteye geleceğini ve sorunları yerinde tespit edeceğini söyledi.

Başkan Soner Çetin’in geleceğini duyan mahalle sakinleri site ziyaretini adeta mahalle toplantısına çevirdi.

Çağrıldığı yer here gittiğini ve vatandaşlarla birebir görüştüğünü belirten Başkan Soner Çetin, “Bizim işimiz size hizmet etmek. Her hafta yaptığımız Halk Günü, sosyal medya üzerinden yapılan ‘Sen Sor Başkan Cevaplasın’ uygulaması ve mahalle toplantıları sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için yapılıyor. Sizlerin sorunlarını da çözeceğiz. Hiç merak etmeyin” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve çözümü konusunda hemen harekete geçileceğinin sözünü veren Başkan Soner Çetin, Vadi Sitesi’ne yaptığı ziyarette çocukların da ilgi odağı oldu.

ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:19

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.