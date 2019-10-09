Organize suç örgütüne drone ile operasyon Adana merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi

Adana merkezli 5 ilde 800 polisin katılımıyla, silahlı organize suç örgütü kurdukları ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı 65'e yükseldi. Operasyonda özel harekat polislerinin baskın anı drone ile havadan görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nın yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çeksenet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığı belirlendi.

Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.

Operasyonda polislerin baskın anı drone ile havadan görüntülendi.

ADANA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:14

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