Cennet ve Cehennem obruklarının gizemi çözülüyor

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Mersin'deki Cennet ve Cehennem obruklarının gizeminin son yıllarda yapılan yeni keşiflerle çözülmeye başladığını söyledi.

Çukurova Sanat Girişimi'nin Yazarlarevi'nde düzenlediği Çukurova Okulu etkinlikleri kapsamında "3.Delta'da Eski İnsan İzlerini Ararken" konulu bir söyleşi gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Durukan, "Cennet ve Cehennem obrukları dünya çapında örtülü bir şöhrete sahiptir. Cennet obruğunun üstünde bulunan tapınağın hangi tanrıyla ilişkili olduğu, bu tapınağın duvarlarında bulunan ve 130 yıldır rahipler listesi olarak kabul edilen isim listesinin gerçekten de rahipler listesi olup olmadığı gibi sorular hala tartışmalı konular arasında bulunmaktadır" dedi. Prof. Dr. Durukan, "Cennet ve Cehennem’de bulunan 'Pan tapınağı' Anadolu'da bilinen tek Pan tapınağıdır. Bu Pan tapınağı bugüne kadar hep ihmal edilmiş, yeterince üzerinde durulmamış ve detaylarına girilmemiştir. Arkeoloji ve dolayısıyla turizm açısından çok önemli olan bu konunun ayrıntıları 2019 yılında yayınlanan 'Olba, Hanedanlık ve Sonrası' isimli kitapta tartışılmış ve karanlıkta kalan sorular yanıtlanmıştır. Yeni keşifler doğrultusunda Cennet ve Cehennem ören yerinde bir değil en az iki tapınak olduğu ortaya çıkmıştır. Cennet obruğunun, doğal haliyle bir Pan tapınağı olarak kabul gördüğü ve Pan’ın yanı sıra Hermes’e de bu mağarada ibadet edildiği anlaşılmıştır" diye konuştu

Etkinliğin ardından Çukurova Sanat Girişimi kurucusu Çetin Yiğenoğlu ve Doç. Dr. Kazım Serdar Girginer tarafından Prof. Dr. Murat Durukan'a teşekkür belgesi verildi.

ADANA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:16

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